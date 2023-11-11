سلطان عمان أكد للرئيس الأميركي أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة والضفة وحماية المدنيين

ذكرت "وكالة الأنباء العمانيّة"، أنّ "سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الأميركي جو بايدن، جرى خلاله استعراض مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين الصّديقين، إضافةً إلى تبادل وجهات النّظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك، وأهمّها المستجدّات الّتي تشهدها السّاحة الفلسطينيّة".
وشدّد بن طارق على "أهميّة وقف العمليّات العسكريّة في قطاع غزة والضفة الغربية، وحماية المدنيّين، وإيلاء الجانب الإنساني الأولويّة القصوى"، مؤكّدًا "أهميّة الاحتكام إلى قرارات الشّرعيّة الدّوليّة والقانون الدّولي الإنساني، وحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة".
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