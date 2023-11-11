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مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا ومخيم النصيرات في غزة

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أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "الطّائرات الحربيّة والمدفعيّة الإسرائيليّة قصفت ب​صواريخ​ و​قذائف​ عدّة، منزل عائلة الكحلوت في مدينة ​بيت لاهيا​ بشمال ​قطاع غزة​، ما أدّى إلى مقتل 7 مواطنين، وإصابة العشرات، إضافةً إلى وجود العديد من المواطنين تحت الرّكام".

وأشارت نقلًا عن مصادر، إلى أنّ "القصف الإسرائيلي على المنزل كان بدون سابق إنذار، الأمر الّذي أدّى إلى تسوية المنزل بالأرض"، لافتةً إلى أنّ "الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة استهدفت منزلًا مأهولًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدّى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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