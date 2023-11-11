مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا ومخيم النصيرات في غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "الطّائرات الحربيّة والمدفعيّة الإسرائيليّة قصفت ب​صواريخ​ و​قذائف​ عدّة، منزل عائلة الكحلوت في مدينة ​بيت لاهيا​ بشمال ​قطاع غزة​، ما أدّى إلى مقتل 7 مواطنين، وإصابة العشرات، إضافةً إلى وجود العديد من المواطنين تحت الرّكام".

وأشارت نقلًا عن مصادر، إلى أنّ "القصف الإسرائيلي على المنزل كان بدون سابق إنذار، الأمر الّذي أدّى إلى تسوية المنزل بالأرض"، لافتةً إلى أنّ "الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة استهدفت منزلًا مأهولًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدّى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين".