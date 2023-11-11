ميلوني: اجتماع قادة مجموعة السبع سينعقد من 13 إلى 15 حزيران 2024 في إيطاليا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطاليّة ​جورجيا ميلوني​، أنّ اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) سينعقد من 13 إلى 15 حزيران 2024 في بوليا، في بورغو إغنازيا".

وترأس اليابان مجموعة الدّول الصّناعيّة السّبع (الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، ​إيطاليا​ وكندا) حتّى نهاية العام الحالي، لترأسها أيطاليا في عام 2024.

وتُعدّ بوليا من أهمّ المناطق السّياحيّة في شبه الجزيرة الإيطاليّة.