أعلنت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني، أنّ اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) سينعقد من 13 إلى 15 حزيران 2024 في بوليا، في بورغو إغنازيا".
وترأس اليابان مجموعة الدّول الصّناعيّة السّبع (الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا وكندا) حتّى نهاية العام الحالي، لترأسها أيطاليا في عام 2024.
وتُعدّ بوليا من أهمّ المناطق السّياحيّة في شبه الجزيرة الإيطاليّة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلوني: اجتماع قادة مجموعة السبع سينعقد من 13 إلى 15 حزيران 2024 في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.