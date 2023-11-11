ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "الجيش الإسرائيلي يواصل فجر اليوم قصفه على مناطق متفرّقة في قطاع عزة، مستهدفًا المستشفيات ومنازل المواطنين".
وأوضحت أنّ "الطّائرات الحربيّة والمدفعيّة الإسرائيليّة قصفت مواقع ومنازل عدّة في حي النصر، والشيخ رضوان، في الوقت الّذي تستمرّ فيه المدفعيّة بالتّوغّل في مناطق شمال غرب غزة"، مشيرةً إلى أنّ "طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيّته يواصلان قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجيّة، ومحيط مستشفى الإندونيسي الّذي انقطعت الكهرباء في بشكل كامل مساء أمس، نتيجة نفاد الوقود".
وكان قد تعرّض محيط مستشفى الشفاء مجدّدًا مساء أمس، إلى قصف إسرائيلي، وإلقاء قنابل الفوسفور المحرّمة دوليًّا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشّاطئ.
كانت هذه تفاصيل خبر "وفا": الجيش الإسرائيلي يواصل قصف المنازل ومحيط مستشفيَي الشفاء والإندونيسي في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.