"وفا": الجيش الإسرائيلي يواصل قصف المنازل ومحيط مستشفيَي الشفاء والإندونيسي في غزة

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "​الجيش الإسرائيلي​ يواصل فجر اليوم قصفه على مناطق متفرّقة في قطاع عزة، مستهدفًا ​المستشفيات​ ومنازل المواطنين".

وأوضحت أنّ "الطّائرات الحربيّة والمدفعيّة الإسرائيليّة قصفت مواقع ومنازل عدّة في حي النصر، والشيخ رضوان، في الوقت الّذي تستمرّ فيه المدفعيّة بالتّوغّل في مناطق شمال غرب ​غزة​"، مشيرةً إلى أنّ "طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيّته يواصلان قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجيّة، ومحيط مستشفى الإندونيسي الّذي انقطعت ​الكهرباء​ في بشكل كامل مساء أمس، نتيجة نفاد ​الوقود​".

وكان قد تعرّض محيط مستشفى الشفاء مجدّدًا مساء أمس، إلى قصف إسرائيلي، وإلقاء قنابل الفوسفور المحرّمة دوليًّا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشّاطئ.