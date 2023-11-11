وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 198 من الكوادر الطبية في العدوان المستمر على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 198 من كوادر وزارة الصحة من أطباء ومسعفين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية، تدمير طائرات الاحتلال 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية، لافتة أن 67 مؤسسة وعيادة صحية خرجت عن الخدمة، أما بسبب القصف أو نتيجة نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشارت لوجود 2700 مفقودا ، بينهم 1500 طفلا لا يزالون تحت انقاض المنازل والبنايات المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي.