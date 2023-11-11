القمة السعودية ـ الإفريقية تدعو لوقف الحرب على غزة  

دعت القمة السعودية ـ الإفريقية، مساء الجمعة، إلى وقف الحرب على قطاع غزة، داعية إلى تحرك دولي في هذا الصدد.



جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال القمة التي انعقدت اليوم بالرياض، عشية قمة عربية طارئة تستضيفها العاصمة السعودية أيضا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 35 يوما، خلف آلاف القتلى والمصابين والنازحين.



وتحت عنوان: "إعلان الرياض، خريطة التعاون السعودي الإفريقي"، أكد المجتمعون أن "القمة تمثل منعطفا تاريخيا هاما في (مسار) علاقات الدول الإفريقية مع المملكة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" دون أن تقدم إحصاء لعدد قادة وممثلي الدول الأفارقة الحاضرين.



وبشأن الأوضاع في فلسطين، أعرب المشاركون في القمة عن "بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة"، وشددوا على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأكدوا أيضا "أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".



ولفتوا إلى "ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني".



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.



الأناضول

