كنعاني: الكيان الصهيوني يقترف مجازر بحق الفلسطينيين بدعم أميركا الكامل وهذا عار على جبينها

أكّد المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​ناصر كنعاني​، أنّه "لعار لن يُمحى من جبين ​الولايات المتحدة الأميركية​ أبدًا، أنّ الكيان الصّهيوني يقترف بدم بارد المجازر والإبادة الجماعيّة بحقّ الفلسطينيّين، بدعم كامل من الإدارة الأميركية!".

وتساءل، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "هل العالم بانتظار ​مجلس الأمن​ الأممي؟ وليس لدى هذا المجلس إرادة لإيقاف آلة قتل الكيان الصّهيوني، وإنهاء الإبادة الجماعيّة بحقّ الفلسطينيّين، في ظلّ الفيتو الأميركي ودعم ​بريطانيا​ و​فرنسا​ للكيان الصّهيوني الشّرير!".

وشدّد كنعاني على أنّ "​غزة​ اختبار لضمير البشريّة! لن يبقى أيّ ضمير حيّ وصاحٍ صامتًا، بعد مشاهدة صور القتل الجماعي للفلسطينيّين في غزة، وفرض حصار كامل على أكثر من مليونَي نسمة، وقصف المستشفيات، وقتل المرضى؛ وحصار مستشفى الأطفال".