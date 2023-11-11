أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنّه "لعار لن يُمحى من جبين الولايات المتحدة الأميركية أبدًا، أنّ الكيان الصّهيوني يقترف بدم بارد المجازر والإبادة الجماعيّة بحقّ الفلسطينيّين، بدعم كامل من الإدارة الأميركية!".
وتساءل، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "هل العالم بانتظار مجلس الأمن الأممي؟ وليس لدى هذا المجلس إرادة لإيقاف آلة قتل الكيان الصّهيوني، وإنهاء الإبادة الجماعيّة بحقّ الفلسطينيّين، في ظلّ الفيتو الأميركي ودعم بريطانيا وفرنسا للكيان الصّهيوني الشّرير!".
وشدّد كنعاني على أنّ "غزة اختبار لضمير البشريّة! لن يبقى أيّ ضمير حيّ وصاحٍ صامتًا، بعد مشاهدة صور القتل الجماعي للفلسطينيّين في غزة، وفرض حصار كامل على أكثر من مليونَي نسمة، وقصف المستشفيات، وقتل المرضى؛ وحصار مستشفى الأطفال".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعاني: الكيان الصهيوني يقترف مجازر بحق الفلسطينيين بدعم أميركا الكامل وهذا عار على جبينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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