أمير قطر وولي عهد السعودية بحثا بتطورات الأوضاع في غزة وجهود وقف العدوان عليها

أشار الدّيوان الأميري في ​قطر​، إلى أنّ "أمير البلاد ​تميم بن حمد آل ثاني​ بحث مع ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بالعلاقات الأخويّة الوطيدة بين البلدين، والسّبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتّى المجالات، بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين والشّعبين الشّقيقين".

ولفت في بيان، إلى أنّهما "ناقشا خلال المباحثات الّتي عُقدت في قصر اليمامة، بالمستجدّات الرّاهنة وخاصّةً تطوّرات الأوضاع في ​فلسطين​ المحتلّة، وجهود وقف العدوان على ​غزة​، وحماية المدنيّين وإدخال المساعدات بشكل عاجل؛ وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".