"النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت "بيك آب" في أحد بساتين الموز في منطقة البراك في الزهراني

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، أنّ "غارةً أطلقتها طائرة مسيّرة إسرائيليّة، استهدفت سيّارة "بيك آب" في أحد بساتين الموز في منطقة البراك في ​الزهراني​". وأفاد بأنّ "القصف الآن يتركّز بين بلدتَي شيحين ومجدل زون جنوبي ​صور​ في القطاع الغربي".

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