في صحف اليوم: إتصالات لاحتواء التصعيد جنوبًا وأميركا تضغط على إسرائيل لعدم فتح باب الحرب على جبهة لبنان

على وقع القمّة العربيّة الإسلاميّة المشتركة الاستثنائيّة اليوم في الرياض والكلمة المنتظرة للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في احتفال "يوم شهيد حزب الله" بعد ظهر اليوم، أشارت مصادر "حزب الله" لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "خطاب نصرالله هو استكمال لخطابه الاسبوع الماضي، مع تطوير اكيد في ما خَصّ قواعد الاشتباك لناحية توسيعها، لا سيما بعد العدوان الاسرائيلي الاخير (امس الاول) في حمص، الذي أدّى الى سقوط سبعة شهداء للحزب".

وفي جانب آخر من الخطاب، لفتت المصادر إلى أنّ "السيد نصرالله قد يلاقي ما قد يصدر عن القمة العربية المقرر عقدها في السعودية اليوم، لجهة ادانة حرب الابادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة، وكذلك لجهة الدعوة الى الوقف الفوري لاطلاق النار، ووقف المجازر التي ترتكبها اسرائيل في القطاع ورفض التشريد الجماعي لأهلها".

مجزرة عيناثا "لن تمر مرور الكرام" في كلمة نصرالله اليوم...

في السّياق، كشفت مصادر متابعة لصحيفة "الديار"، أنّ "التوجه العام لخطاب نصرالله اليوم، سيكون مشابها لخطاب الثالث من تشرين الثاني، لكن مع تصعيد يشمل رفع سقف التهدديات للعدو الاسرائيلي، ولا سيما بعد مجزرة عيناثا التي ذهب ضحيتها 3 اطفال بعمر الورود"، مؤكّدةً أنّ "هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام في كلمة نصرالله اليوم، علما ان احدا لا يمكن له ان يتوقع ما قد يكون قد اعدّه لسقف الكلام".

إتصالات للاحتواء

على صعيد متّصل، وإزاء تصاعد الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية، سُجّلت حركة اتّصالات مكثّفة في الساعات الاخيرة لاحتواء التدهور ومنع انزلاقه اكثر. وعلمت "الجمهورية" انّ "قنوات الإتصال بقيت مفتوحة حتّى ساعة متقدمة من الليل، وحمل بعضها تأكيدا اميركيا متجددا على تجنب تصعيد المواجهات على الحدود الجنوبية".

وكشفت مصادر موثوقة للصحيفة، أنّ "قيادة قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب اللبناني، كثفت في السّاعات الاخيرة اتصالاتها مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، مشدّدة على ضبط النّفس، ومؤكدة على مسؤولية كل الجهات في خَلق مناخات تُجنّب منطقة الحدود خطر الانزلاق الى مواجهات".

وذكرت أنّ "ضابطا كبيرا في "اليونيفيل"، أبلغ نواباً من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التقوا به نهار امس، مَخاوفه من التوترات المتزايدة على حدود لبنان الجنوبية، التي تبدو أنها ساحة حرب. وأكد انّ هذه التطورات توجِب على كل الأفرقاء احترام القرار 1701".

وأوضحت المصادر أنّه "قال ما مفاده "انه نظر بارتياح لخطاب امين عام "حزب الله" (لجهة عدم التصعيد وتوسيع الحرب)، ونحن مرتاحون للتعاون الوثيق والتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن الوضع بشكل عام على جانبي الحدود دقيق جداً وتعتريه مخاطر مشهودة، وباتت المواجهات تتوسّع على نحوٍ لا يبعث على الاطمئنان، ونحن نتواصل مع كل الجهات لمنع أيّ احتكاكات من شأنها أن تخلق واقعاً تصعب السيطرة عليه".

مخاوف من التصعيد

إلى ذلك، علمت "الجمهورية" انّ "جهات دبلوماسية غربية نقلت الى مسؤولين لبنانيين، مخاوفها من توسّع رقعة الحرب. وشدّدت على إبقاء لبنان خارج دائرة الصراع، وثَني "حزب الله" عن اي محاولة لتصعيد المواجهة مع اسرائيل".

وأفادت المعلومات بأنّ "هذه المخاوف، اضافة الى الرغبة في عدم تمدد الحرب الى لبنان، تتشارَك فيها الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية. (يُشار هنا الى ان الرغبة الاميركية بعدم توسيع الحرب، أبلغت الى الجانب اللبناني عبر السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، وكذلك عبر اتصالات هاتفية شبه يومية أجراها الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين مع مستويات لبنانية مختلفة، وخلال زيارته القصيرة الى بيروت بداية الاسبوع الحالي موفداً من الرئيس الاميركي جو بايدن)".

وبيّنت أنّ "الجهات الدبلوماسيّة الغربية صرّحت بأنّ ارتفاع وتيرة الأعمال الحربية في منطقة الحدود، يرجح كفة التصعيد، ويهدد المساعي الرامية الى عدم توسيع دائرة الصراع. ولفتت إلى أنّ الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً جدية على اسرائيل، لعدم فتح باب الحرب على جبهة لبنان. فإسرائيل بمستوياتها السياسية والعسكرية، ومع تزايد العمليات العسكرية التي ينفذها "حزب الله"، ناقشَت إمكان ان توسّع ردّها على الاستهداف المتزايد لحدودها الشمالية، بأن تُبادر الى فتح معركة ضد "حزب الله" تكون هي صاحبة اليد العليا فيها. وهو الامر الذي عارَضته الولايات المتحدة، التي لا ترغب في توسّع الحرب وتخطّيها ميدان غزة".