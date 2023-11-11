رئيس إيران يصل السعودية للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إلى العاصمة السعودية "الرياض" للمُشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وتنطلق اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

رئيسا إندونيسيا وقرغيزستان يصلان الرياض للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل إلى العاصمة السعودية "الرياض"، الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو"، ورئيس قرغيزستان "صادير جباروف"، للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وكان في استقبالهما في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.