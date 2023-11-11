الاحتلال الإسرائيلي يُحاصر "أطباء بلا حدود" ويُطلق قنابل الفسفور في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - حاصر "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مبنى منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة، وأطلق قنابل الفسفور المُحرمة دوليًا في محيطه، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وتدخل الحرب الإسرائيلية المُستعرة ضد فلسطين يومها الـ 36، إذ استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، برا، وبحرا وجوا، وسط محاصرة لآلاف الجرحى والنازحين لمربع المستشفيات بمدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة بدوان غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، وإصابة العشرات.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 7 شهداء وعشرات الجرحى من منزل منير الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استشهدت مواطنة، وأصيب عشرات المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمدان بالقرب مسجد المجاهدين في منطقة المعسكر غرب خان يونس.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لمواطن من عائلة فياض شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، والحديث عن إصابات.

قصف إسرائيلي عنيف مُتواصل على مستشفى الشفاء.. ومقبرة جماعية داخله

أعلنت "صحة غزة" أنه تقرر حفر مقبرة جماعية داخل حرم مجمع الشفاء الطبي لدفن 100 جريح فارقوا الحياة في المجمع المُحاصر، الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي مُتواصل، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.