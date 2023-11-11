قصف إسرائيلي عنيف مُتواصل على مستشفى الشفاء.. ومقبرة جماعية داخله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "صحة غزة" أنه تقرر حفر مقبرة جماعية داخل حرم مجمع الشفاء الطبي لدفن 100 جريح فارقوا الحياة في المجمع المُحاصر، الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي مُتواصل، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وقال مدير عام وزارة الصحة، منير البرش: "القصف لا يهدأ بمحيط المستشفى منذ 3 ليالٍ، يوجد قصف بشكل عنيف جدًا كل دقيقة تقريبًا بهدف التمهيد لدخول المجمع".

وأضاف، أن قصف الجيش الإسرائيلي عرقل دخول أو خروج سيارات الإسعاف من وإلى المجمع... "نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء".

وتابع: "لا نستطيع أن ندفن الموتى الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى. نريد أن نحفر مقبرة جماعية في الصباح داخل الشفاء لدفن 100 جثة ملقاة الآن في المستشفى".

واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الجمعة، عددًا من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.

من جهته، قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة.

وكتب غريفيث على منصة "إكس"، أن "التقارير المروعة عن قصف مستشفى الشفاء في غزة اليوم تؤكد تعرض حياة آلاف المرضى والعاملين والنازحين للخطر".

وأضاف المسؤول الأممي أنه "في إطار القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المستشفيات". واختتم بالقول: "كما قلت سابقاً، يجب أن تتوقف أعمال الحرب في أماكن الرحمة والمستشفيات بغزة، بل يجب ألا تحدث أساسًا".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مصرع 356 عسكريًا في حرب غزة:

صرَّح المتحدث باسم "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بأن الحرب على غزة ستستمر لفترة طويلة حتى تُحقق أهدافها، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.