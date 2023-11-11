شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الطارئة تؤكد حرص مصر على دعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، تعكس حرصه الدائم لدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية ومحورية أمام القيادة السياسية.

وأكد عابد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الرئيس السيسي وضع محددات رئيسية للموقف المصري بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة الموقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ترفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن رؤية الرئيس السيسي بأن القضية الفلسطينية واضحة وهي مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لمصر قيادتنا وشعبنا حيث ان الشعب المصري سيظل داعم لاحتواء أشقائهم الفلسطينيين، مما يستلزم موقف عربي موحد للضغط على القوى الدولية الداعمة لإسرائيل لوقف المجازر التي اخترقت كل المواثيق الدولية.

وأضاف النائب علاء عابد، أن القمة العربية الإسلامية تستهدف وضع حد لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط التهجير القسري، ومن ثم القمة سيكون لها توصيات بشأن التمسك بأن حل الأزمة الفلسطينية لن يكون إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى النهوض وتحمل أعباء مسؤولياته، واتخاذ الإجراء الرادع الذي يضع حدًّا لهذه المأساة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقفٍ فوري للعمليات العسكرية.