"المقاومة الإسلامية بالعراق": استهدفنا قاعدة "رميلان" الأميركية في سوريا بمسيّرتَين أصابتا أهدافهما

أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​"، في بيان، أنّ "مقاتليها استهدفوا قاعدة "رميلان" التّابعة للاحتلال الأميركي في ​سوريا​، بواسطة طائرتَين مسيّرتَين، أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

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