الرئيس الإيراني وصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة

وصل الرّئيس الإيراني ​ابراهيم رئيسي​ إلى ​الرياض​، للمشاركة في القمّة العربيّة الإسلاميّة المشتركة غير العاديّة.

وظَهر رئيسي وهو يرتدي الكوفية الفلسطينيّة عند وصوله إلى المطار، في زيارته الأولى إلى الرياض، وهي أيضًا أوّل زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى السعودية منذ 11 عامًا.

وكان قد لفت رئيسي، قبيل مغادرته بلاده، إلى أنّ "الأمّة الإسلاميّة والشّعوب الإسلاميّة في كلّ أنحاء العالم والأحرار في كلّ أنحاء العالم، الّذين نزلوا إلى الشّوارع بالملايين، يطالبون بوقف ظلم الكيان الصّهيوني، ووقف دعم الأميركيّين لهذه الإبادة الجماعيّة والجريمة ضدّ الإنسانيّة"، متسائلًا: "إذا كانت هذه الجرائم الّتي تحدث في ​غزة​ ليست جرائم ضدّ الإنسانيّة، فما هي الجريمة ضدّ الإنسانيّة؟".