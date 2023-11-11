أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:50 من صباح اليوم السّبت، قوّةً مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب ​يارون​، وحقّقوا إصابات مؤكّدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": مقاتلونا استهدفوا قوة مشاة مؤللة في تلة الكرنتينا في حدب يارون وحققوا إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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