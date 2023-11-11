أفادت قناة "المنار" بأنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي ينفّذ غارات جوّيّة على أطراف بلدات ​عيتا الشعب​ وراميا و​مروحين​ الجنوبيّة"، مشيرًا إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف البستان والجبين ورميش ومارون الراس وعيترون وبليدا".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": قصف إسرائيلي على أطراف عيتا الشعب وراميا ومروحين ورميش ومارون الراس وعيترون وبليدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.