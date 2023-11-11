مدير منشآت النفط بالزهراني: الغارة الإسرائيلية وقعت في بستان الموز المجاور للمنشآت لا في حرمها

أوضح مدير منشآت ​النفط​ في ​الزهراني​ ​زياد الزين​، أنّ "الحدث الأمني المرتكَب من قبل العدو الإسرائيلي صباح اليوم، وبعد المتابعة مع القوى الأمنيّة، تبيّن أنّه يقع في بستان الموز المجاور للمنشآت، وليس في حرمها".

من جهتهم، نفى ​مزارعو الموز​ في الجنوب، في بيان، "ادّعاءات العدو وزعمه استهداف هدف عسكري في المنطقة"، مشيرين إلى أنّ "الغارة المعادية استهدفت سيّارة "بيك آب" لنقل الموز في منطقة الزهراني". وشدّدوا على أنّ "هذا الاعتداء هو اعتداء واضح على البشر، وعلى أرزاق النّاس، لتخويفهم من تحصيل أرزاقهم".