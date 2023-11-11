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الأجهزة الطبية بالمستشفى توقفت بالكامل .. مستشفى الشفاء: جثث الشهداء متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى

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الشارقة - اميمة ياسر - وصف وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي، قائلا: "واقع مجمع الشفاء لا يمكن تخيله وقد يكون هذا النداء الأخير".

وأشار إلى نفاد كل الوقود في مجمع الشفاء وتوقف الأجهزة بالكامل، بحسب وكالة "سبوتنك".

وأضاف: "التيار الكهربائي قطع والمولدات توقفت عن العمل ونحن محاصرون ولا نستطيع الخروج من أماكننا".


الأجهزة الطبية بالمستشفى توقفت بالكامل

ووجه يوسف، في تصريحات لقناة الجزيرة الإخبارية نداء -قال إنه قد يكون الأخير- للتدخل العاجل لفك الحصار عن المستشفى وإنقاذ المرضى الذين بداخله.

وأكد أبو الريش نفاد كل الوقود في مجمع الشفاء، وأن الأجهزة الطبية بالمستشفى توقفت بالكامل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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