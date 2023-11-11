انت الان تتابع خبر لأول مرة.. ميسان تحتضن لعبة الباركور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد الآسيوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن بطولة أولى للباركور أقيمت في ميسان تحت إشرافه بحضور رئيس الاتحاد حسن القصير وبمشاركة 30 لاعباً من فئتي البراعم والناشئين لكلا الجنسين.

وأضاف اتحاد غرب آسيا أن "الناشئين مواهبهم الكبيرة في اللعبة الحديثة على محافظة ميسان وأغلب المحافظات العراقية"، معرباً عن أمله في "نشر هذه اللعبة في الرياضة المدرسية والجامعية وتأسيس أرضية مجتمعية وشبابية لدعمها ونشرها بين أوساط الشباب في العراق".

