اخبار العالم

لأول مرة.. ميسان تحتضن لعبة الباركور

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر لأول مرة.. ميسان تحتضن لعبة الباركور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد الآسيوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن بطولة أولى للباركور أقيمت في ميسان تحت إشرافه بحضور رئيس الاتحاد حسن القصير وبمشاركة 30 لاعباً من فئتي البراعم والناشئين لكلا الجنسين.

وأضاف اتحاد غرب آسيا أن "الناشئين مواهبهم الكبيرة في اللعبة الحديثة على محافظة ميسان وأغلب المحافظات العراقية"، معرباً عن أمله في "نشر هذه اللعبة في المدرسية والجامعية وتأسيس أرضية مجتمعية وشبابية لدعمها ونشرها بين أوساط الشباب في العراق".


وحث اللجنة الأولمبية العراقية على اعتماد الاتحاد العراقي للباركور والمواهب قريباً.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا