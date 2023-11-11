شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعرب عن قلقها بسبب الصين وروسيا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا عن قلقه اليوم السبت إزاء الطلعات الجوية المشتركة، الأخيرة، لقاذفات القنابل الصينية والروسية، فوق المياه بالقرب من بلاده.

وحذر من أن اليابان تواجه بيئة أمنية أصعب وأكثر تعقيدا، في أوقات ما بعد الحرب.

صواريخ بعيدة المدى

وقال كيشيدا، في كلمة بقاعدة "إيروما" الجوية، التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية، في مقاطعة "سايتاما" بالقرب من طوكيو: "تتزايد محاولات تغيير الوضع الحالي، من جانب واحد، في أنحاء بلادنا".

وأضاف أن هناك حاجة لنشر "سريع" لصواريخ بعيدة المدى لدعم الدفاع، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت.

قاذفات قنابل

وفي شهر يونيو الماضي الماضي، حلقت أربع قاذفات قنابل صينية وروسية بشكل مشترك فوق المياه، بالقرب من اليابان، مما دفع قوات الدفاع الذاتي الجوية إلى نشر طائرات مقاتلة.

وجرى نشر مقاتلات يابانية في حدث مماثل في نوفمبر العام الماضي.

وعلى الرغم من عدم انتهاك المجال الجوي الياباني، أعربت وزارة الدفاع اليابانية عن مخاوفها الخطيرة للصين وروسيا، عبر القنوات الدبلوماسية، إذ اعتبرت هذا العمل استعراضا للقوة.