شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ.. ثوران بركاني وشيك يهدد أيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الحماية المدنية في أيسلندا حالة طوارئ، في أعقاب سلسلة من الزلازل، التي ربما تنذر بثوران بركاني وشيك.

وقالت الهيئة مساء أمس الجمعة إن النشاط الزلزالي، يتركز في جنوب غرب شبه جزيرة "ريكيانيس"، ويشير إلى أن ثورانا بركانيا يمكن أن يحدث في النظام البركاني هناك في الساعات أو الأيام المقبلة.

حمم بركانية ذائبة

وأوضحت الهيئة أنه جرى تسجيل "تغييرات كبيرة" في تكدس الصهارة (حمم بركانية ذائبة)، تحت الأرض، بالقرب من قرية "جريندافيك"، التي يقطنها حوالي أربعة آلاف شخص.

وفي ضوء ذلك، قررت الشرطة المحلية وهيئة الحماية المدنية إخلاء قرية "جريندافيك" وإعلان الطوارئ.