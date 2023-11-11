شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجارات هائلة.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم جوي اليوم السبت مع سماع دوي انفجارات هائلة، لكن لا أنباء بعد عن سقوط ضحايا.

وهذا هو الهجوم الأول على كييف منذ أواخر سبتمبر الماضي

الضفة اليسرى للعاصمة

وقال كليتشكو على تيليجرام "سُمع دوى انفجارات هائلة في الضفة اليسرى للعاصمة"، مشيرا إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وتابع "الدفاع الجوي كان يعمل بشكل مبدئي ضد (الصواريخ) الباليستية".

وصدرت تحذيرات من وقوع هجمات جوية على كييف وعلى منطقة مجاورة قبل دقائق فحسب من سماع دوي الانفجارات، وحثت سلطات المدينة السكان على البقاء في الملاجئ.