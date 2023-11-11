اخبار العالم

استشهاد 13 فلسطينيًا على الأقل في قصف استهدف منزلين في قطاع غزة

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد 13 فلسطينيًا على الأقل في قصف استهدف منزلين في قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 13 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهداف منزلين في “بيت لاهيا” شمال قطاع غزة، ومُخيم “النصيرات” وسط القطاع.

وأفادت مصادر بالقطاع، اليوم السبت، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا غرب مُخيم “النصيرات”؛ ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص، وإصابة العشرات.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 7 شهداء وعشرات الجرحى من منزل بمشروع “بيت لاهيا” شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء؛ بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد الخليج 365 في قطاع غزة.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا