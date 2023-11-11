استشهاد 13 فلسطينيًا على الأقل في قصف استهدف منزلين في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 13 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهداف منزلين في “بيت لاهيا” شمال قطاع غزة، ومُخيم “النصيرات” وسط القطاع.

وأفادت مصادر بالقطاع، اليوم السبت، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا غرب مُخيم “النصيرات”؛ ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص، وإصابة العشرات.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 7 شهداء وعشرات الجرحى من منزل بمشروع “بيت لاهيا” شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء؛ بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد الخليج 365 في قطاع غزة.