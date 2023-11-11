شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس العراق يصل الرياض ونائب أمير المنطقة في مقدمة مستقبليه والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.