شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس العراق يصل الرياض ونائب أمير المنطقة في مقدمة مستقبليه والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.