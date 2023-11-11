أول لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسى لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمه العربيه والاسلاميه الطارئ منذ قليل.

يعد هذا هو اللقاء الأول بين الزعيمين، كما تعد هذه هى الزيارة الأولى للرئيس الإيراني للملكه بعد استئناف العلاقات بين البلدين بوساطه صينيه.

كان القادة الرؤساء العرب قد بدأوا فى التوافد منذ قليل الى مقر انعقاد القمه وكان فى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السورى بشار الأسد.

تبحث القمه الطائره المشتركه توحيد الجهود العربيه والاسلاميه من أجل وقف العدوان على غزه وتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وقال بيان الخارجيه السعوديه ان القمه تأتى استشعار من قادة الدول من أجل توحيد الجهود فى ظل الظروف الحاليه.

ويبحث القاده العرب والمسلمين فى إجتماع القمه الطارئة الذى دعت اليه السعوديه اتخاذ موقف عربى موحد بضرورة وقف العدوان الإسرائيلى على غزة والعودة إلى المفاوضات وحل الدولتين.

من المنتظر أن يجدد القادة رفضهم القاطع والتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين والتأكيد على بقاء أصحاب القضيه على أرضهم لتفادى حدوث نكبه جديده على غرار نكبة 48.