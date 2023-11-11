أردوغان يصل الرياض للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وكان في استقبال أردوغان في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر، وسفير تركيا لدى المملكة السيد فاتح أولوصوي.

وتنطلق اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيون.

رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية:

وصل رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم"، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

كان في استقبال رئيس وزراء ماليزيا، في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.

رئيس وزراء لبنان يصل الرياض للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية:

وصل رئيس الوزراء اللبناني، "نجيب ميقاتي"، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، للمُشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.