شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بالحامول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، محطة معالجة صرف صحى الحامول بطاقة 10-15 ألف م3 /يوم، بمحافظة الفيوم.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك المعرض المُهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.