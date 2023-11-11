"كتائب القسام": استهداف موقع "مارس" العسكري ومنزل تحصن فيه جنود إسرائيليون بشمال بيت حانون

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا استهدفنا موقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون، ومنزلًا تحصّن فيه جنود إسرائيليّون في شمال ​بيت حانون​". وكانت قد أفادت "كتائب القسام"، في وقت سابق، بـ"أنّنا استهدفنا 3 آليّات عسكريّة بقذائف "الياسين105"، في محور جنوب غرب مدينة غزة".

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