الجيش الإسرائيلي: قَتلنا قائد سرية تابعة لـ"حماس" وعددًا من نشطائها

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش تمكّن من تصفية قائد سريّة النّصر وحي الشّيخ رضوان التّابعة لحركة "حماس"، أحمد صيام، الّذي احتجز أثناء القتال نحو ألف من سكان ​قطاع غزة​ كرهائن في مستشفى الرنتيسي، وحال دون إجلائهم وانتقالهم إلى جنوب قطاع غزة".

وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "تمّ القضاء على أحمد صيام عندما كان يختبئ داخل مدرسة "البراق"، حيث تمّت أيضًا تصفية عدد آخر من نشطاء "حماس" الّذين كانوا تحت قيادته"، مشيرًا إلى أنّ "أحمد صيام يُعتبر مثلًا آخر عن كيفيّة استغلال "حماس" بشكل ساخر سكان قطاع غزة والمرافق المدنيّة، كدرع بشري للأغراض الإرهابيّة الخاصّة بالحركة".