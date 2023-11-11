"هيئة إدارة السير" ستبدأ باستقبال طلبات الاستحصال على رخص السوق اعتبارًا من الأربعاء

أعلنت "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات"- مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، "أنّها ستباشر اعتبارًا من نهار الأربعاء الواقع في 15/11/2023، باستقبال طلبات المواطنين الرّاغبين بالاستحصال على رخصة سوق لأوّل مرّة من فئتَي سيّارات السّياحة الخصوصيّة B والدّرّاجات الآليّة A1 وA، وذلك في المركز الرئيسي (الدكوانة) وفي باقي الأقسام (طرابلس، زحلة، صيدا والنبطية)".
وأوضحت في بيان، أنّ "المصلحة المذكورة ستقوم بتحديد مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الامتحانات النّظريّة والعمليّة، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للامتحان، على الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tmo.gov.lb".
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