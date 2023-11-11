انطلاق القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض

انطلقت القمّة العربيّة الإسلاميّة المشتركة الاستثنائيّة، بشأن الأحداث في ​غزة​، في العاصمة السّعوديّة ​الرياض​. وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أمس، أنّ "استجابةً للظّروف الاستثنائيّة الّتي تشهدها غزة، وبعد تشاور السّعوديّة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تقرّر عقد قمّة عربيّة إسلاميّة مشتركة غير عادية، بشكل استثنائي في الرّياض السّبت، عوضًا عن "القمّة العربيّة غير العاديّة" و"القمّة الإسلاميّة الاستثنائيّة" اللّتين كانتا من المُقرّر أن تُعقدا في التّاريخ نفسه".

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