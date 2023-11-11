بن سلمان: نطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة وتوفير ممرات إنسانية والإفراج عن الأسرى

أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته خلال افتاح أعمال القمّة العربيّة الإسلاميّة المشتركة الاستثنائيّة بشأن غزة في الرياض، إلى أنّ "القمّة تنعقد في ظروف استثنائيّة ومؤلمة، ونؤكّد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشّعواء الّتي يتعرّض لها أشقائنا في فلسطين، وارح ضحاياها آلاف المدنيين العزّل والأطفال والنّساء والشّيوخ".

ولفت إلى أنّ "السعودية بذلت جهودًا حثيثةً منذ بداية الأحداث، لحماية المدنيّين في قطاع غزّة، واستمرّت بالتّنسيق مع أشقّائها والدّول الفعّالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب"، مطالبًا بـ"وقف فوري للعمليّات العسكريّة في غزة، وبتوفير ممرّات إنسانيّة لإغاثة المدنيّين، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين".

وأكّد بن سلمان "أنّنا أمام كارثة إنسانيّة، تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حدذ للانتهاكات الإسرائيليّة الصّارخة للقوانين والأعراف الدّوليّة".