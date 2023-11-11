أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار مكافحة عمليّات تهريب الأشخاص من سوريا إلى داخل الأراضي اللّبنانيّة، ونتيجةً للتّحرّيات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في بلدة كوشا العكّاريّة، من ضبط "فان" نوع هيونداي "أنقاض" ومحرّكه يعمل على المازوت، وبداخله عشرة أشخاص من الجنسيّة السّوريّة (نساء ورجال وأطفال)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "الدّوريّة أوقفت أيضًا سائق الـ"فان"، ويُدعى: "و. ن."؛ بجرم تهريب أشخاص"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوفين والآليّة سُلّموا إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف 10 سوريين داخل "فان" في عكار دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية مع مهرّبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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