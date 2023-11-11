قوى الأمن: توقيف 10 سوريين داخل "فان" في عكار دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية مع مهرّبهم

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار مكافحة عمليّات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى داخل الأراضي اللّبنانيّة، ونتيجةً للتّحرّيات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، في ​بلدة كوشا​ العكّاريّة، من ضبط "فان" نوع هيونداي "أنقاض" ومحرّكه يعمل على المازوت، وبداخله عشرة أشخاص من الجنسيّة السّوريّة (نساء ورجال وأطفال)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "الدّوريّة أوقفت أيضًا سائق الـ"فان"، ويُدعى: "و. ن."؛ بجرم تهريب أشخاص"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوفين والآليّة سُلّموا إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص".