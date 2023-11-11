تدمير دبابات واشتباكات قوية .. المقاومة تواصل التصدي لتوغلات الاحتلال بغزة

الشارقة - اميمة ياسر - واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لتوغلات الاحتلال الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة، وسط تدمير المزيد من الدبابات واشتباكات من مسافة صفر، رغم القصف الجوي والمدفعي العنيف، في وقت استمرت في دك مستوطنات الاحتلال ومواقعه بالرشقات الصاروخية.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام ، أن اشتباكات ضارية تستخدم فيها العديد من الأسلحة تدور في مدينة غزة، وتسمع اشتباكات وانفجارات مع قصف مدفعي وجوي عنيف وغير مسبوق.

وأعلنت كتائب القسام -صباح اليوم- استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف “الياسين105” في محور جنوب غرب مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام أنها ستبث مشاهد من استهداف منزل تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون.

وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو.

وأعلنت السرايا استهداف طائرة صهيونية من نوع “هيرون تي بي (إيتان)” وإصابتها مباشرة.

كما أعلنت سرايا القدس، استهداف كيسوفيم برشقة صاروخية مركزة.

بدورها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني في منطقة شمال غرب مدينة غزة ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو المتوغلة

وتحدثت مصادر إعلامية عن تمكن مقاومي كتائب القسام من نصب كمين لعدد كبير من دبابات الاحتلال واستهدافها بشكل مباشر وفي عمليات التحام أسطورية، ما أدى إلى تدمير العديد منها، ويدور الحديث عن عدد كبير من القتلى بصفوف تلك القوات.