انت الان تتابع خبر مجموعة هكر تخاطب نتنياهو: كل طفل سيقتل بغزة سنكشف جاسوس لديكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالوا في رسالة فيديوية، إن ""كل طفل سيقتل في غـزة سنكشف جاسوس لديكم ابتداءً من الأحد".

وأضافوا، "ابتداءً من يوم الاحد سنكشف عن هويات مرتزقة وجواسيس خدماتك السرية في مختلف دول العالم، مثل الولايات المتحدة والإمارات والأردن وإنجلترا يومياً".



- هى مجموعة دولية من نشطاء القراصنة الذين يرفضون الكشف عن أسمائهم ويدعون أنهم ليسوا شخصًا واحدًا بل عدة أشخاص من مختلف دول العالم، فعناصر التحكم فى Anonymous لامركزية، ولا يوجد لدى المجموعة قيادة معلنة وأعضائها غير معروفين.

- بدأت المجموعة فى عام 2003 على 4chan، وهو موقع ويب باللغة الإنجليزية.

- تطلق المجموعة هجمات إلكترونية ضد الحكومات والمؤسسات والشركات التى يثبت اتهامها بمخالفات.

- أيقونة المجموعة أو شعارها عبارة عن قناع، إذ يستخدم الأعضاء قناع جاى فوكس، الذى اشتهر برواية وفيلم "V for Vendetta".

- تنشر المجموعة بعض الفيديوهات التى تتضمن مقاطع صوت يتم تحريرها بواسطة برامج تغيير الصوت أو برامج التحدث إلى النصوص.

- جاءت المجموعة بقائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة من قبل قراء مجلة تايم.

- شعار Anonymous هو: "نحن مجهولون، نحن حشد، نحن لا نغفر، ولا ننسى، توقعنا."

وفي وقت سابق، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن طفلا يقتل في المتوسط كل عشر دقائق في قطاع غزة، محذرا من أنه "لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن".

وأضاف أن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل وأن التي ما زالت تعمل تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفا نظام الرعاية الصحية بأنه "على شفا الانهيار".

وذكر تيدروس للمجلس المؤلف من 15 عضوا "ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين. والمشارح مكتظة. عمليات جراحية دون تخدير. عشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات".

وقال تيدروس "في المتوسط، يُقتل طفل كل 10 دقائق في غزة".