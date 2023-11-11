انت الان تتابع خبر مسلحون يفتحون النار على شاب ويردونه قتيلا جنوبي الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مواطن، استقرت في بطنه وساقه، أمام مشتله بحي الزيتون جنوبي الديوانية".

وأضاف، أن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيرا الى أن "الخلاف شخصي مع اقاربه".



ويوم الأربعاء الماضي، فتح مسلح مجهول الهوية، الرصاص على سائق أجرة، وأرداه قتيلاً وسط محافظة الديوانية.

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "شاباً يقود سيارة أجرة نوع سمند في مركز محافظة الديوانية قُتل بإطلاقة نارية في الرأس".