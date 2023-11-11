انت الان تتابع خبر روسيا: "طالبان" حققت ما عجزت عنه أميركا والناتو طيلة 20 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب مدفيديف على "تلغرام": "وفق بيانات دائرة مكافحة المخدرات والجريمة التابعة للأمم المتحدة انخفض إنتاج المخدرات في أفغانتسان بنسبة 95% منذ نهاية عام 2022، نتيجة لخفض المساحات المزروعة بالخشخاش من 233 إلى 11 ألف هكتار، وإنتاج الأفيون من 6.2 ألف إلى 333 طنا".وأضاف: "خلال أقل من عام فعلت حركة "طالبان" بغض النظر عن الموقف منها، حققت ما لم يستطع "الناتو" بقيادة الأمريكيين فعله، حيث كان الحلف يتظاهر بمكافحة الإرهاب في أفغانستان خلال 20 عاما. هذا ما يحدث عندما يغادر المنطقة طرف كان مهتما بتصدير الهيروين إلى روسيا ودول أخرى".

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "فرحة إضافية أنه في المكسيك يبقى كل شيء كما كان عليه سابقا".