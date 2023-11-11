رئيس وحدة الصحة والكوارث في الصليب الأحمر: العمل الإنساني في غزة يتطلب الوصول الآمن للأطقم الطبية وتوفير المقومات الأساسية لعملهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس وحدة الصحة والكوارث في الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر “حسام فيصل”، أن العمل الإنساني في قطاع غزة يتطلب الوصول الآمن للأطقم الطبية والصحية بالإضافة إلى توفير المقومات الأساسية لعملهم.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.

وأوضح أن جميع الأطقم الطبية والمدنية منهكة بسبب كثرة الأعمال مع عدم توفير المقومات الأساسية لاستكمال مهامهم في القطاع.