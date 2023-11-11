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وزيرة الصحة الفلسطينية: مستشفى القدس أصبح خارج الخدمة بعد استهدافه بشكل مباشر

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة “مي الكيلة”، أن مستشفى القدس بات خارج الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن القصف الإسرائيلي يستهدف كافة الأحياء المدنية والمنشآت الصحية في قطاع غزة، ما أدى إلى خروج العديد من الوحدات الطبية خارج الخدمة.

وأشارت إلى أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية كبيرة في القطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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