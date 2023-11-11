محلل سياسي: مُحاولة إسرائيل إعادة إنتاج نكبة للشعب الفلسطيني أمر غير مقبول على المستوى الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “محمد هواش”، أن محاولة إسرائيل إعادة نكبة الشعب الفلسطيني مرة أخرى هو أمر غير مقبول على المستوي الدولي والإقليمي.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هجماتها وتوغلها في قطاع غزة.

وأوضح أن موقف المجتمع الدولي من حرب غزة بدأ يتغير تدريجيا لصالح الشعب الفلسطيني بعد أن كان ينحاز بشكل كامل للموقف الإسرائيلي.