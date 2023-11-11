مدير عام مستشفيات غزة: كل من يتحرك بين مباني مجمع الشفاء الطبي يتم استهدافه.. ولا نستطيع الوصول للإصابات والجُثث تملأ ساحة المُستشفى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي بالكامل.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن كل من يتحرك بين مباني مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة يتم استهدافه بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن مجمع الشفاء الطبي أصبح مقبرة لكل من يوجد فيه بسبب حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي.