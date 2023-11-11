هجوم جوي يستهدف كييف

ابوظبي - سيف اليزيد - قال شهود إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم جوي اليوم السبت مع سماع دوي انفجارين. وحثت سلطات المدينة السكان على البقاء في ملاجئ.

محمد يوسف

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