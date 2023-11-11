انطلاق القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض

صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال ‎القمة السعودية الأفريقية صدر اليوم بيان "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية - الأفريقية المنعقدة في الرياض، فيما يلي نصه:‏ " إعلان الرياض"(خريطة... الرياض : الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الثاني 1445 هـ 26 ربيع الثاني 1445 هـ القمة السعودية الأفريقية.. شراكة مثمرة لمستقبل واعد يعود تاريخ العلاقات السعودية الأفريقية لعقود طويلة، تنوعت فيها صور الروابط والتلاقي في جوانب مختلفة، مليئة بالمواقف المشهودة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الثاني 1445 هـ 26 ربيع الثاني 1445 هـ ولي العهد: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة دعا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى وقف الحرب في غزة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للقمة السعودية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الثاني 1445 هـ 26 ربيع الثاني 1445 هـ ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة مليار دولار أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة تتجاوز مليار... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 ربيع الثاني 1445 هـ 26 ربيع الثاني 1445 هـ نادي العرب يشخص انعكاس حرب غزة على لبنان تواصل الصحفية والزميلة اسماء وهبة تقديم حلقات برنامجها "نادي العرب" على قناة "أخبار الآن"، باستضافة شخصيات سياسية عربية، فبعد تحذير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1445 هـ 25 ربيع الثاني 1445 هـ فائقة الصوت تطرق المجال التجاري ستكون الطائرات فائقة الصوت واحدة من أبرز التكنولوجيات المستقبلية في مجال السفر الجوي، فهي تمتاز بالقدرة على التحليق بسرعات فائقة... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1445 هـ 25 ربيع الثاني 1445 هـ مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لقطاع غزة الرياض 25 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 09 نوفمبر 2023 م واس غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الأولى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ربيع الثاني 1445 هـ 25 ربيع الثاني 1445 هـ

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