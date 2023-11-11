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انطلاق القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض

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صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال ‎القمة الأفريقية

صدر اليوم بيان "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية - الأفريقية المنعقدة في الرياض، فيما يلي نصه:‏ " إعلان الرياض"(خريطة...

f1ecf8aa81.jpg الرياض :
236b4d977b.jpg26 ربيع الثاني 1445 هـ

القمة السعودية الأفريقية.. شراكة مثمرة لمستقبل واعد

يعود تاريخ العلاقات السعودية الأفريقية لعقود طويلة، تنوعت فيها صور الروابط والتلاقي في جوانب مختلفة، مليئة بالمواقف المشهودة...

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icon-clock.png26 ربيع الثاني 1445 هـ

ولي العهد: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

دعا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، اليوم الجمعة، إلى وقف الحرب في غزة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للقمة السعودية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png26 ربيع الثاني 1445 هـ

ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة مليار دولار

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة تتجاوز مليار...

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icon-clock.png26 ربيع الثاني 1445 هـ

نادي العرب يشخص انعكاس حرب غزة على لبنان

تواصل الصحفية والزميلة اسماء وهبة تقديم حلقات برنامجها "نادي العرب" على قناة "أخبار الآن"، باستضافة شخصيات سياسية عربية، فبعد تحذير...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 ربيع الثاني 1445 هـ

فائقة الصوت تطرق المجال التجاري

ستكون الطائرات فائقة الصوت واحدة من أبرز التكنولوجيات المستقبلية في مجال السفر الجوي، فهي تمتاز بالقدرة على التحليق بسرعات فائقة...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png25 ربيع الثاني 1445 هـ

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لقطاع غزة

الرياض 25 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 09 نوفمبر 2023 م واس غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الأولى...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 ربيع الثاني 1445 هـ

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