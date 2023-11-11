- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية
صدر اليوم بيان "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية - الأفريقية المنعقدة في الرياض، فيما يلي نصه: " إعلان الرياض"(خريطة...
القمة السعودية الأفريقية.. شراكة مثمرة لمستقبل واعد
يعود تاريخ العلاقات السعودية الأفريقية لعقود طويلة، تنوعت فيها صور الروابط والتلاقي في جوانب مختلفة، مليئة بالمواقف المشهودة...
ولي العهد: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة
دعا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى وقف الحرب في غزة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للقمة السعودية...
ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة مليار دولار
أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة تتجاوز مليار...
نادي العرب يشخص انعكاس حرب غزة على لبنان
تواصل الصحفية والزميلة اسماء وهبة تقديم حلقات برنامجها "نادي العرب" على قناة "أخبار الآن"، باستضافة شخصيات سياسية عربية، فبعد تحذير...
فائقة الصوت تطرق المجال التجاري
ستكون الطائرات فائقة الصوت واحدة من أبرز التكنولوجيات المستقبلية في مجال السفر الجوي، فهي تمتاز بالقدرة على التحليق بسرعات فائقة...
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لقطاع غزة
الرياض 25 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 09 نوفمبر 2023 م واس غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الأولى...
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.