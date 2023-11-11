ولى العهد: نحن أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل المجتمع الدولي

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لدى افتتاحه القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة، إدانة المملكة ورفضها القاطع للحرب التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت دور العبادة والمستشفيات والبنى التحتية.

وأضاف ولي العهد: لقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة، واستمرت في التشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية من أداء مهامها ودورها، ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمدنيين والأبرياء.

وتابع: نحن أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي وتبرهن على ازدواجية المعايير وتهدد الأمن والاستقرار العالمي مما يتطلب جهدا جماعيا فعالا لوضع حد لهذا الوضع المؤسف، وفك الحصار وإدخال المساعدات، وتؤكد المملكة رفضها القاطع للحصار والتهجير وتحمل سلطات الاحتلال مسئولية الجرائم المرتكبة.