وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية

ترأّس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية.

وتنعقد القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اليوم السبت، للخروج بموقفٍ جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية والإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطوراتٍ خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية"، ومشروع البيان الختامي.