وتنعقد القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اليوم السبت، للخروج بموقفٍ جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية والإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطوراتٍ خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية"، ومشروع البيان الختامي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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