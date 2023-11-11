الرئيس الإيراني: ندعو لاتخاذ قرار حاسم بشأن ما يحدث في غزة

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لاتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إن من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام.

وأضاف: نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني، واليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى، كما أن التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب".

ووصف رئيسي غزة بأنها أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له، قائلا إن إسرائيل تنتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة، كما أن قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وتابع: "الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها، فهي تفضل إسرائيل على حياة آلاف المظلومين وتفسح المجال لها للمزيد من القتل وسفك الدماء، كما أنها تشجع إسرائيل على إجرامها، وقد دخلت الحرب عمليا لصالحها، فضلا عن أن واشنطن ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي".

وقال إن أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.