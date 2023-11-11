شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: القمة العربية الإسلامية الاستثنائية امتداد لقمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض تعد امتدادا لقمة القاهرة للسلام من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف "مطر" في تصريحات لـ"الخليج 365": إن الدولة المصرية عملت بشكل كبير وعاجل من أجل سرعة وقف إطلاق النار في عزة وسعت لتوحيد الجهود الدولية من أجل دعم القضية الفلسطينية بشكل سريع حيث شهدت تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي لمواجهتها واحتواء تداعياتها.

وأكد "مطر" أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة تأتى تأكيدا على استمرار دور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967.

وقال "مطر" إن دعم مصر للقضية الفلسطينية جاء بشكل مباشر وغير مباشر، فضلا عنه أنه مصر دعمت القضية بالغالي والنفيس، مضيفا:" ولا تزال مصر تدعم فلسطين قضية وشعباً إلى أن تحصل فلسطين على استقلالها".