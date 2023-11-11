شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الصحفيين على مقر النقابة للمشاركة فى اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل، عدد من الصحفيين على مقر نقابة الصحفيين، للمشاركة فى فعاليات اليوم التضامنى تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين".

يتضمن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال "ارسم مع فلسطين" مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وسيلقى عدد من الكتّاب والفنانين كلمات، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى "تفصيل ثانوى" تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ويختتم اليوم بعرض لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.